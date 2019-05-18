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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке с поста замглавы правительства страны. Об этом сообщил сам Штрахе на пресс-конференции в Вене в субботу, 18 мая.

По его словам, канцлер страны Себастьян Курц выразил согласие с таким решением. Кроме того, Штрахе решил сложить с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы (АПС).

Незадолго до пресс-конференции Штрахе был вызван в ведомство канцлера в связи со вспыхнувшим накануне коррупционным скандалом.

Немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской предпринимательнице в обмен на финансовую помощь партии АПС перед выборами в парламент.

Утверждается, что переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из олигархов РФ, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки.

Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.

Как известно, канцлер Себастьян Курц возглавляет Австрийскую народную партию, которая по итогам выборов в октябре 2017 года создала правительственную коалицию вместе с правопопулистской АПС.

Канцлер Австрии Курц исключал сотрудничество с вице-канцлером Штрахе.

Напомним, в ноябре 2018 года минобороны Австрии разоблачило 70-летнего полковника армии в отставке, подозреваемого в шпионаже в пользу России. В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию.
ForUm

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