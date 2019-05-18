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Премьер-министр Молдовы Павел Филип придет участие в инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Информацию об этом подтвердила советник молдавского премьера по связям со СМИ Стелла Нистор, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«Премьер-министр Павел Филип примет участие в инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского», - сказала она.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины назначила 20 мая днем инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский зовет украинцев в Мариинский парк в день инаугурации.

МИД Украины уже получил подтверждение об участии в инаугурации Зеленского президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии. Также ожидается участие вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича, делегации НАТО, которую возглавит помощник генерального секретаря Алехандро Альваргонсалес.
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