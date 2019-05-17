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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев прийти в Мариинский парк в Киеве в день инаугурации 20 мая.

«Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом», - написал Зеленский в Facebook.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 10:00 20 мая.
ForUm

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