Беларусь приостановила транзит нефти в направлении Украины из-за отсутствия на территории страны свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти. Об этом сообщает пресс-служба концерна Белнефтехим.

«Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая», - говорится в сообщении.

Транзит нефти в сторону Польши не осуществляется.

В настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего, над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО «Транснефть» имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям «Дружбы», а также в направлении ОАО «Нафтан».

Напомним, 11 мая АО «Укртранснафта» возобновила транзит нефтиевропейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов, ссылаясь на информацию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» от 19 апреля, который сообщил о несоответствии массовой доли органических хлоридов в нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России.