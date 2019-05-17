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Компания Nord Stream 2 подала датскому регулятору обобщенную заявку о возможном переносе сроков строительства газопровода «Северный поток-2».

Отмечается, что завершение реализации проекта могут отложить на вторую половину 2020 года из-за рассмотрения третьего маршрута по требованию Дании.

При этом строители указывают, что до конца 2020 года система должна быть завершена и готова к транспортировке газа.

В настоящее время трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии, однако Дания обеспокоена влиянием проекта на экологию.

Накануне несколько активистов-экологов забрались в уже проложенную часть трубопровода Eugal на строительной площадке в Германии. Активисты стремятся остановить строительство трубопровода, который на участке от Грайфсвальда до Чехии протянется на 485 км. На данный момент проложено лишь полтора километра.

Как сообщал ForUmГерманияФинляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток 2», спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.
ForUm

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