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Правительство направило на монетизацию субсидий 3,4 млн домохозяйств 5,7 млрд грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Люди имеют государственную поддержку на оплату услуг. Это важно. Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд грн, - сказал Гройсман. - Это деньги людей. Нужно, чтобы люди получали средства и понимали цену и стоимость услуг».

Глава правительства подчеркнул, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется, по его словам, уже с октября текущего года.

Напомним, правительство Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы – по примеру монетизации коммунальных субсидий. 

 
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