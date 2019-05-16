Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский фактически установил рекорд по ожиданию принятия присяги среди всех президентов Украины. Он будет ждать ее 29 дней после официального оглашения Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины результатов голосования, пишут Українські Новини.

Это на день дольше, чем ожидал церемонию Виктор Ющенко – предыдущий рекордсмен – на 28-й день после голосования. Виктор Янукович – на 18-й, Леонид Кучма – на 16-й, а Петр Порошенко – вообще на 13-й.

Также впервые президента Украины к присяге приведет женщина – недавно избранная глава Конституционного Суда Наталья Шаптала.

Приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.