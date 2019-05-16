Русская Православная Церковь канонизировала кубанского священника, застреленного большевиками в 1918 году.

Фото: РПЦ

12 мая в женском монастыре святой равноапостольной Марии Магдалины в станице Роговской Краснодарского края состоялось прославление в лике святых священника Григория Никольского, имя которого было включено в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской решением Священного Синода на заседании 4 апреля, сообщает «Седмица».

Праздничное богослужение завершилось пасхальным крестным ходом по территории монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины.

«Для Кубани прославление в лике святых священника Григория Никольского имеет особое значение. Имя подвижника, забытого в эпоху гонений, вернулось с помощью духовенства и властей для народного почитания. В казачий край возвращается память о лучших его сыновьях, чтобы послужить примером для подражания в исполнении христианского вероучения, в котором так нуждается современное общество», — сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

По окончании богослужения верующим раздали иконы с изображением новопрославленного священномученика Григория. Затем для паломников была организована праздничная трапеза, после которой они побывали на месте кончины новомученика на подворье монастыря в хуторе Димитрово, сообщает сайт Кубанской митрополии.

Справка: Священник Григорий Николаевич Никольский родился 13 ноября 1854 года в станице Ярыженской Области Всевеликого войска Донского в семье казачьего священника. По окончании Новочеркасского духовного училища в 1871 году поступил на государственную службу, которую завершил в чине губернского секретаря в Астраханской губернии.

В 1883 году был рукоположен во диакона и во священника, после чего служил в разных населенных пунктах Астраханской епархии, принимая при этом активное участие в деятельности Астраханского отделения Миссионерского общества.

С 1892 года служил в Ставропольской епархии, где при возглавляемом им приходе организовал бесплатную народную читальню. В те же годы регулярно посещал Николаевский Кавказский миссионерский монастырь, посвящая себя уединенной молитве.

С 1915 года и до своей смерти был клириком Черноморской Марие-Магдалинской женской пустыни в Кубанской губернии. Здесь он возглавил действующую при монастыре школу женского отделения Кубанского исправительного приюта, много времени и сил уделяя беседам с воспитанницами. Заботился и об утешении раненных воинов, находившихся в монастырском госпитале. Память священника Григория Никольского особенно почитается в восстановленном Марие-Магдалинском монастыре.

Отец Григорий при земной жизни почитался среди людей как ревностный и достойный пастырь, талантливый педагог и храмоздатель. За безупречную службу и активную просветительскую деятельность он неоднократно награждался епархиальным начальством. Жизнь отца Григория была наполнена деятельной любовью к ближним, заботой о христианском просвещении детей и взрослых.

Летом 1918 года Кубань была захвачена революционерами, повсеместно установлена советская власть. Большевики жестоко обращались с населением и проводили регулярные расправы над духовенством. 27 июня в обитель нагрянул один из большевистских отрядов. После завершения Божественной литургии в Вознесенском соборе монастыря солдаты арестовали отца Григория и c глумлениями вывели за церковную ограду. Здесь священнослужитель был жестоко избит. Когда он пытался осенять себя крестным знамением, каратели намеренно наносили удары по рукам. Затем со словами «мы тебя приобщим» ему в рот выстрелили из револьвера.

4 апреля 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить имя священника Григория Никольского в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской; память священномученику будет совершаться 27 июня / 10 июля, в день его мученической кончины.