Укрпочта считает удачным эксперимент по внедрению мобильных отделений, который проходил в Черниговской области. Его хотят его расширить на другие области.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, сообщает Громадське.

В Черниговской области для этих целей закупили 138 автомобилей повышенной проходимости и фактически с нуля набрали персонал. Ведь большинство работников стационарных отделений, работавших на часть ставки, отказались переходить на новые условия работы. Стоимость проекта составляет около 80 млн гривен.

«Я считаю, что это единственный способ полностью покрыть территорию Украины. Потому что почтовые отделения в селах, в которых проживает менее 2 тысяч населения, всегда будут убыточны. Поэтому, по-хорошему, этот проект должен быть расширен на всю территорию Украины», - заявил Смелянский.

Чтобы продолжить проект с передвижными отделениями, нужны инвестиции, которых сейчас нет. Хотя один из международных банков готов выдать кредит на 800 млн гривен под низкие проценты.

Приоритетными для такого проекта будут Киевская, Винницкая и, возможно, Полтавская области.

Эксперимент по внедрению мобильных, то есть передвижных, отделений Укрпочты стартовал в мае 2018 года. Тогда его предложили реализовать на Черниговщине.

Напомним, в декабре 2108 года Президент Петр Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором ОАО «Укрпочта» Игорем Смелянским приказал также обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности.