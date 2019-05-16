Сегодня, 16 мая, в Полтаве закончилась забастовка частных перевозчиков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на самих перевозчиков и пресс-службу мэрии города.

По их данным, вчера вечером горисполком принял решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. С 16 мая стоимость проезда в автобусах и микроавтобусах составляет 5 грн, в троллейбусах – 3 грн.

Кроме того, депутаты подписали меморандум с перевозчиками, согласно которому «Ассоциация перевозчиков Полтавщины» и все ее члены обязуются выполнять основные требования общины города относительно услуг пассажирских перевозок и начать работу с 16 мая. Председатели депутатских фракций, в свою очередь берут на себя ответственность взять во внимание требование «Ассоциации перевозчиков Полтавщины» начать регуляторную процедуру приведения тарифов к экономически обоснованным в срок до 1 августа.



«Изначально перевозчики хотели 6-8 грн, взамен они получили 5 грн. Также перевозчики отказались от претензий на 5 млн грн компенсаций за льготников за декабрь»,- заявил в.о.мэра Полтавы Александр Шамота.

«Это была взаимная договоренность. Мы пошли на уступки 5 грн, хотя хотим цену билета 6 грн. Ну мы понимаем, что в законной плоскости сделать это сейчас нельзя»,- говорит один из директоров фирм-перевозчиков Михаил Костов.

«Если до первого августа они не рассмотрят наши документы, мы снова станем. Если они затянут процесс поднятия стоимости проезда — мы станем. Все пошли на уступки. Перевозчики пошли», - заявил руководитель «Ассоциации перевозчиков Полтавщины» Юрий Лупаенко.

Напомним, 11 мая в Полтаве на маршруты не выехали автобусы частных перевозчиков, требуя повысить тарифы на проезд хотя бы до 6 гривен.