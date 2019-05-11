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В Полтаве сегодня на маршруты не выехали автобусы частных перевозчиков, они требуют повысить тарифы на проезд хотя бы до 6 гривень. Как передает УНИАН, по информации начальника Полтавской коммунальной диспетчерской Юрия Сябра, на маршрутах нет ни одного автобуса частных перевозчиков. Пассажиров утром перевозили только троллейбусы.

Перевозчики заявили, что вчера на заседании городской комиссии по вопросам транспорта требовали повышения тарифов, но решение по этому вопросу принято не было. На заседании перевозчики предупредили об остановке перевозки пассажиров с 11 мая.

Исполняющий обязанности мэра Полтавы, секретарь горсовета Александр Шамота в Facebook заявил, что перевозчики хотели устроить «мятеж». «Что вчера произошло!? Провалившийся мятеж перевозчиков, срежиссированный определенными политсилами... Перевозчики пытались вместе с их союзниками в городском совете протащить это решение!.. По плану, в субботу должно было состояться внеочередное заседание исполкома, где должны были повысить проезд. А план был такой: протягиваем через комиссию и на субботу требуем созыва исполкома, где и заставляем повысить тариф, и в понедельник едем уже по 6!», - написал Шамота.
По его данным, перевозчики сегодня на заседании комиссии снова будут требовать повышения стоимости проезда.

«На 10:00 запланировано продолжение комиссии, будут попытки повторно внести этот вопрос в повестку дня, поэтому обращаюсь к полтавчанам прийти и помочь отстоять законную процедуру пересмотра тарифа...», - добавил Шамота.

В то же время заместитель городского главы Алексей Чепурко считает, что тариф на перевозки необходимо повышать.

Сейчас в Полтаве проезд в маршрутках стоит 4-5 гривен за поездку, перевозчики уже неоднократно требовали от местных властей повысить цены на проезд.
ForUm

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