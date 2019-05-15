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Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире. Об этом пишет Mirror, ссылаясь на антирейтинг пользователей сайта знакомств BeautifulPeople, сообщает УНИАН.

Чтобы стать участником сообщества, претенденты должны пройти фейс-контроль. В течение двух дней фотографии новичков оценивают зарегистрированные пользователи сайта противоположного пола. Если же большинство сочтут кандидата некрасивым, его заявка отклоняется.

Чаще всего фейс-контроль не проходят из-за плохой кожи, большого носа, обилия волос на теле, лишнего веса или чрезмерной худобы. В настоящий момент в числе не прошедших - 8,5 миллиона кандидатов.

Главными «аутсайдерами» в группе стали британцы, за которыми следуют индийцы, россияне и филиппинцы.

Самыми красивыми люди, по мнению пользователей ресурса, стали жители Швеции и Норвегии.
ForUm

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