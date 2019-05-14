Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставке на условиях специальных обязательств (ПСО), сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 №380 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 №293» и от 19 октября 2018 № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» и составляет 5990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена на 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже действовавшей в апреле.

Ранее постановлением №867 предполагалось, что стоимость газа для нужд населения на условиях ПСО с 1 мая должна была составить 7184,8 грн за тыс. куб. м без НДС и стоимости транспортировки.

Напомним, НАК «Нафтогаз» Украины с 1 мая 2019 года снизил тариф на газ для населения.

8 мая Кабинет Министров Украины сохранил режим специальных обязательств (ПСО) для НАК.