Кабинет Министров Украины сохранил режим специальных обязательств (ПСО) для НАК «Нафтогаз Украины» на прежних условиях, сообщает РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании правительство закрепило в постановлении 293, которое регулирует некоторые вопросы деятельности НАК «Нафтогаз Украины», необходимость учитывать постановление 867 о специальных обязательствах при формировании цен на газ.

В частности, цена на газ будет определяться как средняя арифметическая цена продажи/поставки НАК для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки газа, которая действовала в месяце перед месяцем продажи/поставки, если такая цена не превышает рассчитанную по формуле в постановлении 867.

Напомним, НАК «Нафтогаз» Украины с 1 мая 2019 года снизил тариф на газ для населения.