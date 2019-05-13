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Духовник не может и не должен брать под полный контроль духовную жизнь своего духовного чада.

Фото: Фома

Это подчеркнул митрополит Волоколамский РПЦ Иларион, сообщает сайт журнала «Фома».

Владыка Иларион напомнил, что еще в 1998 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял специальное постановление о духовниках и духовнической практике. В нем, в частности, говорилось о том, что духовник не может навязывать свою точку зрения тому, кто является его духовным сыном или духовной дочерью; например, он не может указывать, кому с кем сочетаться браком.

– Духовник – не тот, кто призван командовать, а тот, кто призван давать советы, помогать в трудных ситуациях, выслушивать исповедь и приходить на помощь, когда эта помощь требуется, – констатировал митрополит Иларион, добавив, что христианин сам избирает того или иного священнослужителя в качестве своего духовного отца.

– [Духовник] не должен пытаться брать под полный контроль жизнь своего духовного чада. Иначе это уже не Церковь, а секта. К сожалению, бывают такие духовники, которые создают вокруг себя некое подобие секты. Но с такими «духовниками» Церковь борется, некоторые из них бывают запрещены в священнослужении или даже лишены сана, – подчеркнул архиерей.

– Духовный отец – это священнослужитель, к которому вы испытываете доверие, к которому можно прийти так, как вы приходите к врачу, если у вас что-то заболело. Вы приходите для того, чтобы врач вам посоветовал что-то, поставил, прежде всего, диагноз, прописал лекарство, а потом следил, как действует это лекарство. Но он не может ни командовать вами, ни брать вашу жизнь под свой полный контроль, – привел пример митрополит Волоколамский Иларион.
ForUm

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