Миссия Международного валютного фонда 21 мая приедет в Украину. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, передает РБК-Украина.

По его словам, миссия будет работать в Украине в течение двух недель.

«На следующей неделе с 21 мая в Украину приезжает миссия МВФ работать в течение двух недель», - заявил Довбенко.

По его словам, на этой пленарной неделе Рада должна принять законопроект №2413-а, который парламент обязывался принять до конца марта.

«В меморандуме о сотрудничестве с МВФ зафиксировано обязательство рассмотреть до 31 марта законопроект №2413-я по консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Так случилось, что мы не смогли, но уже на этот пленарной четверг стоит законопроект в проходной части. Просьба его не переносить. Наши коллеги из международных финансовых институтов считают, что достаточно голосов для поддержки законопроекта», - добавил замглавы комитета.

Напомним, ранее глава НБУ Яков Смолий сообщил, что приезд миссии Международного валютного фонда ожидается в середине мая.