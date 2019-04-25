Национальный банк ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в середине мая.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

«Мы ожидаем в середине мая, как и планировалось… Миссия будет проводить пересмотр программы», - сказал он.

При этом глава НБУ подчеркнул, что регулятор выполнил все условия, которые касались его компетенции.

Напомним, Национальный банк ожидает получения Украиной в 2019 году 2 траншей от Международного валютного фонда по 1,3 млрд долларов.