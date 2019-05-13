Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь могут объединиться, заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью Эспрессо.
«В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях. На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно», - сказал Епифаний.
Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.
6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. Его интронизация состоялась 3 февраля.
9 мая почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Минкульт заявил, что УПЦ КП прекратила существование.
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