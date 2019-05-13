также в разделеОбщество
Зеленский не пришел на суд по своему делу 1
Паспорта РФ для жителей ОРДЛО будут действительны только в одной области 3
Прививки от кори стали бесплатными для взрослых любого возраста 7
Полиция взяла под охрану волонтерскую палатку в центре Харькова 43
Филарет допустил раскол в ПЦУ 41
Сегодня Зеленского будут судить за демонстрацию бюллетеня 53
616 украинок получили звание «Мать-героиня» 19
На популярном курорте в Карпатах прикрыли бордель с «массажистками» 39
Суд вынес приговор женщине, выбросившей новорожденного ребенка на свалку 16
Геращенко откроет приемную в палатке, которую Кернес захотел снести 24
Международный фонд заподозрил Бирюкова в хищении гуманитарки на 20 миллионов 49
ВСУ отрабатывают захват судов в открытом море 35
В Украине отмечают День матери 62
ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков за пределами мест хранения 18
В патрульной полиции служат более 3 тысяч женщин 17
Два года безвиза: сколько украинцев съездили в ЕС 60
Минюст взыскал почти 2 миллиарда гривен алиментов с начала года 15
С понедельника на дорогах Украины будут действовать 100 радаров TruCam 183

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь могут объединиться, заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью Эспрессо.

«В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях. На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно», - сказал Епифаний.

Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. Его интронизация состоялась 3 февраля.

9 мая почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует. Минкульт заявил, что УПЦ КП прекратила существование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4541 грн.
13
Теги