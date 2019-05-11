Заявления о якобы дальнейшей деятельности или восстановлении в Украине религиозного объединения Украинская православная церковь Киевского патриархата не соответствуют действительности. Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

«Постановлением поместного собора бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата, которое было принято 15.12.2018, накануне всеукраинского православного Объединительного собора, деятельность такого религиозного объединения как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) была прекращена путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что приказом Министерства культуры Украины от 30.01.2019 года №54 был зарегистрирован устав религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)». Также этим приказом на основании решений Поместного собора УПЦ КП от 15.12.2018 года были признаны утратившими силу приказы Министерства от 12 июня 2017 № 505 «О регистрации Устава религиозной организации «Киевская патриархия Украинский православной церкви» в новой редакции и от 8 июля 2016 «О новой редакции устава об управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата».

«Итак, религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата и религиозная организация «Киевской патриархии Украинской православной церкви», которая в соответствии с ее уставом (п. 1) является религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, после создания и регистрации устава религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)» фактически и юридически прекратили свою деятельность», – подчеркнул в Микульте.

«В связи с изложенным выше Министерство культуры Украины отмечает, что заявления о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения как УПЦ КП являются не соответствующими действительности.

Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины и бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что УПЦ КП еще существует.

Филарет приглашает церковных чиновников на так называемую братскую беседу. По информации ТСН, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что возможное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины.