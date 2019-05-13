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Председатель парламента Андрей Парубий поручил регламентному комитету Верховной Рады Украины рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписание закона о языке. Он сказал об этом во время заседания согласительного совета парламента 13 мая, передает 112 Украина.

«Я обращаюсь к регламентному комитету с просьбой и обращением безотлагательно рассмотреть все постановления, которые поступили в аппарат ВРУ и регламентный комитет, чтобы мы завтра безотлагательно смогли отклонить все эти постановления и иметь возможность подписать этот исторический закон», - сказал Парубий.

Он снова назвал рейдерской попытку через суд заблокировать подписание закона о государственном языке.

«Широкий общественный резонанс не позволил тому сценарию осуществиться, о заблокировании через суд подписания закона о языке, но тем не менее я убежден, нам надо неотложно отклонить постановления, которые блокируют подписание закона для того, чтобы я мог подписать закон о функционировании украинского языка», - отметил спикер парламента.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д. 

Депутаты из фракции «Оппозиционный блок» заблокировалиподписание председателем Верховной Рады Андреем Парубием закона, зарегистрировав два проекта постановлений об отмене данного решения.

Парубий сообщил, что депутаты рассмотрят эти проекты постановлений во вторник, 14 мая.

 
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