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По случаю Дня матери, который в Украине отмечали 12 мая, Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание «Мать-героиня» 616 украинкам. Об этом говорится в указе главы государства № 190.

Почетного звания удостоены матери из всех регионов нашего государства и города Киева. Больше всего женщин, получивших награду, в Ривненской области – 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынь, где их 76. Третья - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин.

«Мать-героиня» - государственная награда, которой Президент ежегодно отмечает женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в вставленном законом порядке детей.

Женщины отмечаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

 
ForUm

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