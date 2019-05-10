Почти все судьи Окружного административного суда Киева, включая председателя Павла Вовка и судьей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оцеивание, потому что якобы заболели.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

«7 судей пришли, 34 – нет. Неявка на оценку без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной, и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена», - рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

По его словам, судьи Окружного админсуда Киева должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Перечень судей, которые не пришли на квалификационное оценивание, накануне обнародовал член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

Он также опубликовал ответ ВККС по реакции на заседание Совета нацбезопасности и обороны, который Президент Петр Порошенко созвал накануне второго тура президентских выборов в ответ на признание незаконным национализации Приватбанка.

Несмотря на то, что одним из решений СНБО было обращение к судейской комиссии с призывом немедленно провести оценку коллегии судей (Игорь Качур, Владимир Келеберда, Виталий Амелехин), которая вынесла такое решение, никаких поручений в ВККС не поступало.

Это подтвердили Громадському в ВККС.

«Я не помню, чтобы мы получали какие-либо обращения. Мне о таком неизвестно. Запланированные оценки судей планировались независимо от их решений и заседаний СНБО», - рассказал Макарчук.

Напомним, по данным движения ЧЕСТНО, все трое судей, принявших решение по Приватбанка – недобросовестные.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным, а также отменил решение о национализации Приватбанка.

Национальный банк Украины заявил об обжаловании этого решения.