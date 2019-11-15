Дело судей Окружного админсуда Киева, которых обвиняли во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств, разваливается, поскольку изначально возбуждалось с целью политического давления на суд и в нем нет достаточной доказательной базы.

Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак, комментируя окончание срока досудебного следствия в деле судей ОАСК, истекшего 2 ноября, а также информацию о том, что записи разговоров судей, которые ранее подавали прессе как доказательства, были признаны смонтированными.

«Дело просто разваливается и изначально оно было шито белыми нитками, с очень слабой правовой аргументацией и следственными материалами. Сейчас в Генпрокуратуре большое количество таких дел, в том числе и тех, которые были начаты уже при новой власти, и что с ними делать, будет решаться, скорее всего, на высшем уровне, на уровне кураторства со стороны Банковой», - предположил он.

Он видит в провале расследования не только некомпетентность правоохранительных органов.

«Некомпетентность, конечно, присутствует в деятельности Генеральной прокуратуры и не только прокуратуры, но и других правоохранительных структур, особенно НАБУ. Но нужно понимать также, что большинство дел изначально политические, особенно если это касается сведения счетов с судьями, с сотрудниками правоохранительных структур. Самое главное - это возбудить уголовное дело, зарегистрировать, поднять шум, обвинить, привлечь внимание масс-медиа, а со временем, поскольку нет достаточной аргументации и правовых оснований, такое дело просто закрывается», - рассказал он.

Эксперт считает, что скандал вокруг Окружного админсуда был изначально связан с попытками давления на суд.

«Речь здесь однозначно идет о давлении, мы не первый раз мы видим такие дела. У новой властной команды просто руки чешутся максимально посадить на крючок представителей судебных органов», - заявил он.

Поэтому, по мнению политолога, инициаторы возбуждения уголовного дела должны понести за это ответственность.

«Такая ответственность должна быть, потому что мы имеем существенный моральный и репутационный вред для тех людей, которых безосновательно обвиняли. И вопрос такой ответственности правоохранительных органов в будущем стоило бы даже урегулировать законодательно. Но пока я не припомню, чтобы после закрытия дел люди получали сатисфакцию, по сути этого не происходит», - отметил эксперт.

Напомним, в подельник на пресс-конференции в Киеве адвокат судей Окружного админсуда Андрей Заец рассказал о том, что так называемые «пленки Вовка» были признаны экспертизой смонтированными. При этом он заявил о том, что прокуратура за три месяца даже не пыталась провести реальное расследование, ограничившись обвинениями в прессе.

До этого 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало якобы записи разговоров судей ОАСК, касающиеся вмешательства суда в работу других органов власти.

Глава ОАСК Павел Вовк тогда сразу заявил, что опубликованные записи смонтированы. В суде все обвинения называли необоснованными и заявляли о политическом давлении на суд.