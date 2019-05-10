Россия отказывается признавать правомочность решений Международного трибунала по морскому праву на основании подмены понятий.

На этом построила свое выступление в трибунале в Гамбурге адвокат Марни Чик (компания Covington & Burling LLP), сообщает Укринформ.

«Россия заявляет, что решения трибунала не имеют законной силы в отношении нее, поскольку действия Украины нужно квалифицировать как военные. Но это не так», - заявила юрист.

По ее словам, Россия настаивает, что в этой ситуации должно быть применено исключение относительно военной деятельности. Однако, по мнению адвоката, это не имеет отношения к иску Украины против РФ по двум причинам. Во-первых, Россия сама постоянно настаивала на том, что ее действия являются правоприменением, а не военными действиями. Во-вторых, был нарушен иммунитет украинских военных судов.

Таким образом, в фокусе рассмотрения трибунала должно быть поведение России, заявила Чик.

Она напомнила, что украинские суда пытались выйти из зоны, но их преследовали. То, что они, по утверждению российской стороны, проигнорировали предупредительные сигналы, неудивительно, ведь военные корабли имеют иммунитет. И этот иммунитет был нарушен, подчеркнула юрист.

Она отметила, что на самом деле действия украинских военных кораблей в тот день, 25 ноября 2018 года, не были действиями военного характера. Поэтому исключение в этом случае не может быть применено.

Также и захват судов и экипажей не был военной активностью как таковой, это было правоприменение к военным судам; и обвиняются они по российским гражданским законам – за пересечение границы, добавила адвокат.

«Здесь речь не идет о военной деятельности по своему характеру. Это подтверждает и поведение самой России», - резюмировала Чик.

Таким образом, на слушаниях выступили Агент Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и четверо адвокатов: партнеры компании Covington & BurlingLLP Марни Чик и Джонатан Гимблет, генеральный секретарь Гаагской академии международного права профессор Жан-Марк Тювенин, профессор Альфред Соонс, который был арбитром в трибуналах по морскому праву во многих знаковых делах последних лет, а также стерлингский профессор по международному праву Йельского университета Гарольд Коу.

Напомним, сегодня, 10 мая, в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге начались открытые слушания по делу о нападении РФ на украинские корабли и захвате украинских моряков.

Решение по итогам слушаний, длившихся с 11:00 до 14:00 по Киеву с одним перерывом, должны обнародовать 25 мая.