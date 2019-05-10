Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью композитора Евшения Крылатова.

Фото: Союз

Обращение к родным и близким композитора опубликовано на сайте patriarchia.ru.

«Господь наделил почившего ярким творческим даром, который с особенной силой раскрылся в кинематографе. Евгений Павлович известен как автор музыки ко многим художественным и анимационным лентам, вошедшим в золотой фонд отечественного киноискусства. Его произведения любимы людьми самых разных поколений. Кончина Е. Крылатова, несомненно, является большой потерей для нашей культуры.

Милостивый Бог да примет с любовью душу новопреставленного раба Своего Евгения и сотворит ему вечную память», - говорится в сообщении.

Евгений Крылатов умер 8 мая от двусторонней пневмонии. Ему было 85 лет.

Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам, в том числе «Приключения Электроника», «Чародеи», «Каникулы в Простоквашино», «Умка», «Русалочка», «Ох уж эта Настя!», «Гостья из будущего», «Лиловый шар». Он работал с поэтами Юрием Энтином, Беллой Ахмадулиной, Ильей Резником и Робертом Рождественским.