В воскресенье, 12 мая, в 9:00 в Киеве стартует ІV Киевский Евро Марафон («ІV Kyiv Euro Marathon»). Предусмотрен запрет движения всех видов транспортных средств с 08:00 до 15:30 12 мая по маршруту забега, сообщает КГГА.

Так, марафон продлится по маршруту: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК «Олимпийский») - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК «Олимпийский») (3 круга).

Kyiv Euro Marathon проводится при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств-членов ЕС. В 2019 году главной целью этого мероприятия является празднование дней Европы в Украине.

12 мая на старте вблизи главной спортивной арены Украины НСК «Олимпийский» соберется более 3000 бегунов из разных стран мира. В этом году участников ждут обновленная скоростная трасса и дистанции для любого уровня подготовки: 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командная марафонская эстафета и детские забеги. Еще одно новшество - соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 6 км. Финишеры всех дистанций получат памятные медали, дизайн которых тематически продолжает медали предыдущих лет.