Оценочная миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в ближайшие недели. Точной даты пока нет.

Об этом директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс сказал во время брифинга 9 мая, сообщает «Новое Время».

«У меня нет конкретных сроков первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, но мы ожидаем, что миссия вернется в Киев где-то в ближайшие недели для оценки прогресса в рамках программы и обсуждения политики на оставшуюся часть года с новой администрацией», - отметил он.

Райс сказал, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард общалась с Владимиром Зеленским после его избрания президентом. В ходе разговора она подчеркнула, что Фонд по-прежнему готов поддержать Украину и помочь стране в решении стоящих перед ней задач.

Напомним, ранее глава НБУ Яков Смолий сообщил, что приезд миссии Международного валютного фонда ожидается в середине мая.