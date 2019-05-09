Освобожденные украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, которых российские силовики удерживали на территории аннексированного Крыма с сентября 2018 года, получили статус потерпевших в уголовном производстве, процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура АРК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«После возвращения на материковую часть Украины, с Русланом Кондратюком и Андреем Морозовым проведены соответствующие следственные и процессуальные действия», - говорится в сообщении.

Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна «ЯМК - 0041» по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия, а также захвата указанного морского судна представителями незаконно созданных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Двое херсонских рыбаков, которых удерживали в оккупированном Крыму с сентября 2018 года, были освобождены 7 мая.