также в разделеОбщество
В Донецке начали собирать заявки на получение паспортов РФ 7
В Одессе акция «Бессмертный полк» прошла в сопровождении проукраинских активистов 27
Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Украины 7
Зеленский: Никто не имеет права приватизировать Победу 128
Помпео: США не должны допустить запуска «Северного потока-2» 25
Кернес хочет вернуть проспекту в Харькове имя маршала Жукова 63
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ 69
Вятрович хочет изменить даты основания некоторых украинских городов 103
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 46
8 мая. Картина дня 21
СБУ ищет следователя, сфальсифицировавшего «чеченское дело» Яценюка 63
Парубий попросился на допрос из-за открытого дела НАБУ 46
ДТП в Карпатах: Водителя взяли под стражу, руководителя рафтинговой организации - под домашний арест 19
Украина официально будет отмечать День отца 96
Сотрудника Бердянского военкомата будут судить за взятку в 750 евро 11
Синоптик дала прогноз на 9 мая 21
Зеленский встретился со связной УПА и ветераном Сталинградской битвы 108
Пограничники перешли на усиленный режим: ждут «Ночных волков» 24

Освобожденные украинские рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, которых российские силовики удерживали на территории аннексированного Крыма с сентября 2018 года, получили статус потерпевших в уголовном производстве, процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура АРК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«После возвращения на материковую часть Украины, с Русланом Кондратюком и Андреем Морозовым проведены соответствующие следственные и процессуальные действия», - говорится в сообщении.

Следственным отделом Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна «ЯМК - 0041» по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия, а также захвата указанного морского судна представителями незаконно созданных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Двое херсонских рыбаков, которых удерживали в оккупированном Крыму с сентября 2018 года, были освобождены 7 мая.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1480 грн.
11
Теги