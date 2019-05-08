Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил по случаю 74-й годовщины Победы Президента Украины Петра Порошенко и новоизбранного главу государства Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, что Лукашенко направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну, первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему Главе этого государства Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, президенту Молдовы Игорю Додону, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Украины Петру Порошенко и избранному главе этого государства Владимиру Зеленскому, президенту Грузии Саламе Зурабишвили.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в поздравлениях лидеров стран бывшего СССР по случаю 74-й годовщины Победы не упомянул действующего Президента Украины Петра Порошенко и новоизбранного главу Украинского государства Владимира Зеленского.
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