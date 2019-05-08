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Президент РФ Владимир Путин в поздравлениях лидеров стран бывшего СССР по случаю 74-й годовщины Победы не упомянул действующего Президента Украины Петра Порошенко и новоизбранного главу Украинского государства Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также «народам Грузии и Украины».

В поздравлениях он подчеркнул, что в «день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии».

«Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов», – отметил Путин.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине и в мире отмечают День памяти и примирения.
ForUm

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