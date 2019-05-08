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Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с годовщиной Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, Главой государства является [Петр] Порошенко», - сказал Песков. «Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял», - напомнил он.

Как подчеркнул пресс-секретарь, Путин «всегда говорил, что отношения между руководством стран ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран». «Именно поэтому президент поздравляет народ Украины, ветеранов Украины в преддверии великого праздника Победы», - добавил Песков.

При этом он не стал пояснять, почему Путин не поздравляет действующего Главу Украинского государства Петра Порошенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в поздравлениях лидеров стран бывшего СССР по случаю 74-й годовщины Победы не упомянул действующего Президента Украины Петра Порошенко и новоизбранного главу Украинского государства Владимира Зеленского.
ForUm

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