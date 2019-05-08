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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 мая «О мерах по укреплению обороноспособности государства», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации.

Согласно указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, согласно статье 14 Закона Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины».

Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления.

Также Глава государства подписал Указ № 201/2019, которым назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса председателем соответствующей Межведомственной рабочей группы и утвердил положение о ней.

Председатель межведомственной рабочей группы в трехмесячный срок должен внести в установленном порядке на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствования актов законодательства.

Группа образуется в составе председателя, секретаря и других членов межведомственной рабочей группы. В состав межведомственной рабочей группы входят также заместители министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В ее состав также могут быть включены с согласия представители комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента Украины, Национального института стратегических исследований.

Документы вступают в силу со дня опубликования.
ForUm

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