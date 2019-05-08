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Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений за участие в операции объединенных сил на 5000 гривен, военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения и на 1000 гривен - в других районах проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-служба Минобороны.

Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции объединенных сил будет составлять на первой линии – 27 300 грн, в других районах проведения операции - 16 800 грн, командира взвода - на первой линии от 31 100 грн, в других районах от 20 600 грн, командира батальона от 35 500 грн, на первой линии и от 25 000 грн в других районах.

Командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42 000 грн, а в других районах проведения операции - 31 500 грн.

Отмечается, указанное повышение проходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов.

Напомним, 6 мая Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку повысить размер доплат военнослужащим подразделений, которые находятся на первой линии обороны.
ForUm

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