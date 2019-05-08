За минувшие сутки, 7 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;

трижды из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи города Авдеевка;

из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Водяное;

из гранатометов различных систем - вблизи села Николаевка;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Невельское;

из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка;

из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское;

из стрелкового оружия - у села Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:

пять раз из артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Новозвановка;

из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи города Попасная;

дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;

из минометов калибра 120 мм - в районе хутора Вольный;

из снайперского оружия - около населенного пункта Пивденное;

из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Как ранее сообщал ForUm, 6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.