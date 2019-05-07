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6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, говорится в сводке штаба ООС.

Боевики также продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. В частности, 6 мая враг дважды с 120 мм минометов обстрелял село Троицкое Попаснянского района. К счастью, жертв среди мирного населения нет.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны три раза: дважды с 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты – вблизи села Новозвановка; с 120 мм минометов - около населенного пункта Троицкое.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, пять оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток»: дважды с 120 мм минометов - вблизи города Авдеевки; с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово; со стрелкового оружия - у села Богдановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.
ForUm

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