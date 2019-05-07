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В Русской Православной Церкви назвали цирком наличие одновременно двух лидеров у новой религиозной структуры Украины.

Фото: Телеканал 24

«Двуглавая гидра украинского раскола: кто все-таки во главе? Один для внутреннего потребления, именуется "патриархом". Другой для внешнего - именуется "митрополитом". Оба носят одинаковый титул. И весь этот цирк одобряет Константинопольский Патриарх?» – пишет глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в своем Twitter во вторник, передает «Интерфакс».

Как сообщалось, после избрания главой новой украинской Церкви Епифания Думенко, Филарет Денисенко отказался отпустить бразды правления, несмотря на требование Константинополя, и уже несколько месяцев именует себя «почетным Патриархом» ПЦУ.
ForUm

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