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Судьи Высшего антикоррупционного суда не смогли с первого раза избрать председателя суда, сообщает Укринформ.

На сегодняшнем собрании проводилось тайное голосование, в ходе которого никто из имеющихся кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

Так, за кандидатуру Елены Танасевич проголосовали 15 судей, за Олега Павлишина – 14 судей, а за Маркияна Галабалу – 9 судей.

Согласно правилам голосования, для избрания на должность кандидат должен набрать не менее 20 голосов судей из имеющихся 38-ми.

В итоге председательствующий на собрании судей Виктор Маслов поставил вопрос о повторном голосовании. Для этого будет необходимо заново вынести на голосование кандидатуры судей, которые набрали наибольшее количество голосов – Танасевич и Павлишин.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.
ForUm

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