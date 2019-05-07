Гражданка Украины, пострадавшая в результате авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» в Москве, находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД, передает Укринформ.
«Среди пострадавших – гражданка Украины, госпитализированная в клинику Склифосовского, состояние – тяжелое», - отметил он.
Напомним, 5 мая в результате пожара на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Среди пострадавших – гражданка Украины.
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