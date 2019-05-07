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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Президент Петр Порошенко готов предоставить повторные показания в расследовании преступлений против Майдана, но следователю нужно согласовать время проведения допроса. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает 112 Украина.

«Президент – человек, который чтит закон, поэтому готов в любой момент повторно дать показания в качестве свидетеля. Очевидно, несмотря на статус главы государства, следователь должен согласовать с ним график и время проведения такого допроса, но я точно знаю от президента, что он готов предоставить все известные ему факты для того, чтобы Горбатюк (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, - ред.) хотя бы на 5-й год расследования предоставил обществу окончательный результат», - заявил Луценко.

«Горбатюку надо работать над собой, потому что генеральный прокурор – точно не та личность, которая может организовывать подпись свидетеля. Я точно знаю, что два следователя находились на территории Администрации Президента примерно год назад и допрашивали президента. Почему они не взяли его подпись, пусть Горбатюк спросит своих подчиненных», - добавил генпрокурор.

Напомним,  Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру 7 мая.
ForUm

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