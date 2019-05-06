Сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Представители российской спецслужбы завербовали сотрудника арсенала ВСУ в начале текущего года.

Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса. Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности состоянии охраны, наличии и перемещении оружия.

«Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины», - заявили в СБУ.

При выполнении заданий работнику ВСУ спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии. Его обеспечили необходимыми средствами связи и определили электронные каналы для передачи информации с ограниченным доступом. Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет.

Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины.