Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал возможность вручения подозрения Борису Ложкину.

По словам генпрокурора, пока у ГПУ недостаточно доказательств для вручения подозрения некоторым фигурантам в рамках дела Сергея Курченко, сообщает «Новое Время».

«Вопрос подозрения обсуждают с прокурорами, следователями, и, если есть необходимость - с адвокатами. В любых других местах обсуждать я считаю неприличным», - прокомментировал Луценко вопрос журналистов о том, обсуждал ли он с лично Борисом Ложкиным это дело.

По словам Луценко, новая группа прокуроров и следователей в рамках дела должна обработать 1200 томов.

«Если доказательства будут, всем фигурантам будут объявлены подозрения. В том числе, и Борису Ложкину», - отметил генпрокурор.

Луценко также прокомментировал объявление подозрений в деле Курченко прокурором Константином Куликом, назвав это «исключительно политическими предвыборными заявлениями, которые не имеют ничего общего с юридической деятельностью».

«Я не раз говорил с господином Куликом, и моя позиция понятна: если есть доказательства, достаточные для объявления подозрения любому гражданину Украины в рамках подследственности ГПУ, это право и обязанность органов прокуратуры. Если таких доказательств нет, эти шаги я расцениваю как противозаконные», - добавил Луценко.

По его словам, прокурор Кулик нарушил как технологию объявления подозрения, за что будет отвечать в дисциплинарном порядке, так и работу по существу.

Ведь старший в рабочей группе, заместитель Генпрокурора Евгений Енин, так и не получил никаких доказательств преступной деятельности в отношении нескольких фигурантов в рамках дела.

«Господин Енин написал заявление об отставке, а следовательно, утратил свои полномочия как старший группы прокуроров. Из-за чего я был вынужден реорганизовать департамент и передать все дела в Главное следственное управление ГПУ и соответствующего департамента процессуального надзора ГПУ», - пояснил Луценко.

Напомним, в марте ГПУ сообщила, что сообщения о подозрении бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

В апреле их вызывали на допрос.

25 апреля ГПУ не вручила адвокатам Ложкина подозрение в причастности к легализации незаконных доходов Курченко.