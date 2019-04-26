Генпрокуратура не вручила адвокатам бизнесмена и экс-главы Администрации Президента Бориса Ложкина подозрение в причастности к легализации незаконных доходов беглого олигарха Сергея Курченко.

Заявление адвокатов передала пресс-служба Ложкина, сообщает «Украинская правда».

Они говорят, что пришли в ГПУ в четверг, как назначили правоохранители.

«Несмотря на очевидные нарушения порядка вызова нашего клиента и с целью недопущения дальнейших манипуляций сегодня мы прибыли в прокуратору в определенное время. Однако следователь сообщил об отмене следственного действия в связи с отсутствием полномочий», – утверждают защитники.

Они также говорят, что после публикаций в СМИ прислали ГПУ «десятки адвокатских запросов, ходатайств и жалоб», однако не получили «ни одного ответа по существу поставленных вопросов».

Представители Ложкина якобы требовали объяснить его статус в деле Курченко и известить о направлении ему процессуальных документов.

«Фактически следователи и прокуроры более охотно используют средства массовой информации для общения с нами и нашим клиентом, чем средства, которые предусмотрены процессуальным законодательством», – считают у Ложкина.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила УП, что защитники бизнесмена приходили по вызову, однако каких-либо подробностей в ведомстве не сообщили.

Напомним, Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву по делу о расследованиипреступлений бизнесмена Сергея Курченко.