Генпрокуратура не вручила адвокатам бизнесмена и экс-главы Администрации Президента Бориса Ложкина подозрение в причастности к легализации незаконных доходов беглого олигарха Сергея Курченко.
Заявление адвокатов передала пресс-служба Ложкина, сообщает «Украинская правда».
Они говорят, что пришли в ГПУ в четверг, как назначили правоохранители.
«Несмотря на очевидные нарушения порядка вызова нашего клиента и с целью недопущения дальнейших манипуляций сегодня мы прибыли в прокуратору в определенное время. Однако следователь сообщил об отмене следственного действия в связи с отсутствием полномочий», – утверждают защитники.
Они также говорят, что после публикаций в СМИ прислали ГПУ «десятки адвокатских запросов, ходатайств и жалоб», однако не получили «ни одного ответа по существу поставленных вопросов».
Представители Ложкина якобы требовали объяснить его статус в деле Курченко и известить о направлении ему процессуальных документов.
«Фактически следователи и прокуроры более охотно используют средства массовой информации для общения с нами и нашим клиентом, чем средства, которые предусмотрены процессуальным законодательством», – считают у Ложкина.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила УП, что защитники бизнесмена приходили по вызову, однако каких-либо подробностей в ведомстве не сообщили.
Напомним, Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву по делу о расследованиипреступлений бизнесмена Сергея Курченко.
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