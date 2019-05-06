Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский соболезнует близким погибших в крушении самолета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы соболезнуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что ежедневно думает об украинских пленных.

«А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью», - написал он.

Напомним, 5 мая в результате пожара на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Среди пострадавших – гражданка Украины.