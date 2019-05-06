также в разделеПроисшествия
Полиция: Водитель упавшего в карпатскую реку грузовика был пьян 15
В Харькове произошел конфликт со стрельбой, ранен мужчина 16
Во время выступления Порошенко женщина-военный упала в обморок 825
Убийство полицейского в Барышевке: задержаны двое мужчин с оружием 24
В Карпатах грузовик с туристами упал с обрыва в реку, погибли 3 человека 199
В авиакатастрофе в Шереметьево пострадала украинка 73
В Польше эвакуировали пассажиров поезда Киев-Перемышль 30
На Одесчине в результате ДТП погибли 3 человека 30
В Винницкой области произошло смертельное ДТП: погибли четыре человека 41
В Закарпатской области произошло смертельное ДТП 86
Житель Киевской области погиб из-за самодельной взрывчатки 61
В Донецкой области мужчина попытался разобрать снаряд и умер 96
В Киевской области неизвестный застрелил полицейского 37
В Ровно сожгли авто секретаря горсовета 48
В Черкассах избили журналиста, он в реанимации 53
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины 28
На Донбассе ранены двое украинских военных 52
В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с 9 этажа и выжил 35

Спасатели нашли всех лиц, пострадавших в результате падения с обрыва в реку грузовика в Карпатах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

«По состоянию на 14:20 найдены все лица. Три человека погибли», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них 1 женщина в тяжелом состоянии. Медицинское обследование остальных лиц продолжается.

Ранее сообщалось, что судьба одного из пострадавших оставалась неизвестной.

Напомним, 6 мая вблизи села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший 23 туристов из Беларуси, сорвался с обрыва высотой около 40 м и упал в реку Черный Черемош, в результате чего погибли три человека, 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5923 грн.
41
Теги