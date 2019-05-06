Спасатели нашли всех лиц, пострадавших в результате падения с обрыва в реку грузовика в Карпатах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 14:20 найдены все лица. Три человека погибли», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них 1 женщина в тяжелом состоянии. Медицинское обследование остальных лиц продолжается.

Ранее сообщалось, что судьба одного из пострадавших оставалась неизвестной.

Напомним, 6 мая вблизи села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший 23 туристов из Беларуси, сорвался с обрыва высотой около 40 м и упал в реку Черный Черемош, в результате чего погибли три человека,