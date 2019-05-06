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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом Луценко сказал журналистам во время Киевского еврейского форума, сообщает УНИАН.

«Мне трудно работается, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки», - заявил он.

Луценко утверждает, что «честно работал и имеет неплохие достижения во главе всей правоохранительной системы». В то же время, по словам Луценко, если парламент выразит ему недоверие, то он воспримет это совершенно нормально, спокойно. «Я готов к этому», - заявил он.

«Последствия я знаю, сбор подписей за мою отставку инициирован, он начался. По данным за неделю - порядка 19 подписей собрали. Как только будет 150 - поговорим отдельно», - добавил он, отметив, что он готов к отчету в парламенте и к любому его решению.

Напомним, в Верховной Раде нчали сбор подписей за отставку Луценко с должности генерального прокурора.
ForUm

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