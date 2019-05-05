В Афганистане в ходе операции спецслужб был ликвидирован один из главарей боевиков террористической сети «Исламское государство». Об этом сообщила пресс-служба МВД Афганистана.

По информации ведомства, речь идет о главаре боевиков, которого называли Муфти Узбек. Он, как сказано в сообщении, отвечал за финансовую поддержку ИГИЛ в Центральной Азии и снаряжение боевиков.

Операция проводилась в провинции Баглан. Всего в результате слаженных действий были ликвидированы четыре члена группировки.

Помимо планирования террористических актов, Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку террористической группы ИГ в Центральной Азии и снаряжение боевиков.

Напомним, два полицейских погибли при взрыве в Афганистане.