В Афганистане в ходе операции спецслужб был ликвидирован один из главарей боевиков террористической сети «Исламское государство». Об этом сообщила пресс-служба МВД Афганистана.
По информации ведомства, речь идет о главаре боевиков, которого называли Муфти Узбек. Он, как сказано в сообщении, отвечал за финансовую поддержку ИГИЛ в Центральной Азии и снаряжение боевиков.
Операция проводилась в провинции Баглан. Всего в результате слаженных действий были ликвидированы четыре члена группировки.
Помимо планирования террористических актов, Муфти Узбек отвечал за финансовую поддержку террористической группы ИГ в Центральной Азии и снаряжение боевиков.
Напомним, два полицейских погибли при взрыве в Афганистане.
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