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Из самолета Boeing 737-800, который при посадке съехал за пределы аэродрома в штате Флорида в реку, извлекли черный ящик.

Об этом информирует CNN.

«Следователи обнаружили неповрежденный регистратор данных о полетах пассажирского самолета, который перевозил военнослужащих и съехал со взлетно-посадочной полосы в Джексонвилле, штат Флорида, в неглубокий участок реки Сент-Джонс во время посадки в пятницу вечером», - сообщил заместитель председателя национального управления по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг.

Регистратор данных о полетах отправили в Вашингтон для изучения. Диктофон для записи голоса пилотов в кабине, однако, остается в хвостовой части самолета и находится под водой.

На самолете, который летел из Гуантанамо на Кубе, находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы, но несколько пассажиров получили легкие травмы, сказал Ландсберг.

Национальный совет по безопасности на транспорте США не сообщает, что стало причиной тяжелой посадки самолета. 4 мая Boeing 737 приводнился вблизи американского города Джексонвилл.
ForUm

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