Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС по итогам брифинга по вопросам предотвращения незаконного перемещения товаров и грузов через линию разграничения, который состоялся в Краматорске.
«С начала операции Объединенных сил выявлено 1560 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности. В ходе производства дел об уголовных и административных правонарушениях из незаконного оборота были изъяты товарно-материальные ценности на сумму более 274 миллионов гривень, в том числе товаров подакцизной группы на сумму 113 млн гривень», - говорится в сообщении.
Как отмечается, при рассмотрении административных материалов, составленных сотрудниками подразделений налоговой милиции ГФС, судебными органами принято решение о конфискации товарно-материальных ценностей в доход государства на общую сумму 11,4 млн гривень.
«В течение года предотвращены 11 фактов перемещения через контрольные пункты въезда-выезда боеприпасов, составных частей оружия и другого военного имущества. Материалы направлены в Национальную полицию для дальнейшей проверки. По четырем фактам зарегистрированы уголовные производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК Украины», - добавили в пресс-службе.
Только в прошлом месяце в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено 120 фактов нарушения порядка перемещения товаров и осуществления хозяйственной деятельности. Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму более 31 миллиона 900 тыс гривень.
За минувшие сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое украинских военных.
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