За минувшие сутки оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись возле населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Марьинка, Березовое, Павлополь, Пищевик, Лебединское, Николаевка, Золотое-4, Новолуганское, Майорское, Шумы.

«В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 3 мая одного оккупанта были уничтожены, еще четверо - ранены», - добавили в ООС.

Что касается текущих суток, то с начала субботы, 4 мая, враг дважды обстрелял позиции ООС у города Марьинка и села Лебединское. Потерь среди украинских военнослужащих, потери врага уточняются.

Напомним, 2 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 15 обстрелов, ранены 3 военных.