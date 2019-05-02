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Объявлено подозрение мужчине, который совершил ложное сообщение о заминировании Владимирского собора и других культовых сооружений в Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, утром 27 апреля на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул. Т. Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги города.

По результатам осмотра указанных сооружений специалистами взрывотехнической, пожаротехнической и кинологической служб взрывных устройств, а также взрывчатых и ядовитых веществ не обнаружено.

По подозрению в ложном сообщении о минировании полицейские задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.

На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия.

 
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